تعرف على سعر النحاس اليوم 31-7-2024.. أبرز استخداماته

استقر سعر النحاس اليوم الأربعاء 31 يوليو، ويستخدم النحاس عدة استخدامات مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

ويرصد لكم “صدى البلد ” سعر النحاس وفقاً لآخر تحديث.

سعر النحاس



سجل سعر كيلو نحاس أصفر خردة مع الخردة ليصل إلى 190 لـ210 جنيهات.

جاء سعر كيلو النحاس بـ330 إلى 400 جنيه.

جاء سعر النحاس الأحمر الخردة بقيمة 350 جنيها.

جاء سعر النحاس المخلوط الى 240 لـ260 جنيها.

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر ليصل الى 280 جنيها.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل الى 240 جنيها.

سعر النحاس الخردة



جاء سعر كيلو النحاس الخالص ليصل الى 330 لـ400 جنيه .

وصل سعر النحاس المخلوط ليصل 280 لـ300 جنيه مصري للكيلو.

جاء سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 280 و300 جنيه.

جاء سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة مع الخردة بين 190 و210 جنيهات.