قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة لـ"صدى البلد": الاستعانة بالمكاتب التجارية لإجراء دراسة ترويج عن مصر بالصين

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال مجدى صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن مصر تربطها علاقات متينة مع جمهورية الصين، وهو ما نريد ترجمته سياحيا بجذب مزيد من السائحين الصينيين إلى مصر.


أوضح صادق في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ترويج المقصد السياحي المصري في السوق الصيني له آلية خاصة عبر دراسة اتجاهات السائح الصيني وأى المنتجات السياحية المفضلة لديه واحتياجاته بداية من الطعام.
تابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قائلا: إن السائح الصيني يهتم بـ الرحلات الكلاسيكية، بالإضافة إلى طعامه، مشددا علينا تطوير أنفسنا ومقاصدنا لاستقبال السياحة الصينية و التي تقدر بقرابة 200 مليون سائح سنويا عالميا.


أضاف إلى ضرورة الانتباه قبل إطلاق أي حملات ترويجية، علينا الاستعداد الجيد لاستقبال السياحة الصينية يعقبها ترويج تجربة السائح الصيني.
أشار إلى أن نصيبا من سوق السياحة الصينية قرابة 300 ألف سائح، وإن أردنا جذب المزيد ومضاعفة الأرقام علينا استخدام مكاتب مصر التجارية والسفارة المصرية في الصين، لإجراء دراسات سوق للترويج السياحي للمقصد المصري.
استكمل قائلا: إن تواجد المعارض الأثرية المؤقتة بالصين شيء إيجابي، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أي مدينة تقام فيها وهل يوجد خط طيران مباشر بين المدينة ومصر جميعها نقاط هامة يجب أن ندرسها قبل عقد المعارض وقياس نسبة الزيادة السياحية من تلك المدن.

شركات السياحة الصين مصرعلاقات السياحة السوق الصينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-