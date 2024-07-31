شركات السياحة لـ"صدى البلد": الاستعانة بالمكاتب التجارية لإجراء دراسة ترويج عن مصر بالصين

قال مجدى صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن مصر تربطها علاقات متينة مع جمهورية الصين، وهو ما نريد ترجمته سياحيا بجذب مزيد من السائحين الصينيين إلى مصر.



أوضح صادق في تصريح لـ"صدى البلد"، أن ترويج المقصد السياحي المصري في السوق الصيني له آلية خاصة عبر دراسة اتجاهات السائح الصيني وأى المنتجات السياحية المفضلة لديه واحتياجاته بداية من الطعام.

تابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قائلا: إن السائح الصيني يهتم بـ الرحلات الكلاسيكية، بالإضافة إلى طعامه، مشددا علينا تطوير أنفسنا ومقاصدنا لاستقبال السياحة الصينية و التي تقدر بقرابة 200 مليون سائح سنويا عالميا.



أضاف إلى ضرورة الانتباه قبل إطلاق أي حملات ترويجية، علينا الاستعداد الجيد لاستقبال السياحة الصينية يعقبها ترويج تجربة السائح الصيني.

أشار إلى أن نصيبا من سوق السياحة الصينية قرابة 300 ألف سائح، وإن أردنا جذب المزيد ومضاعفة الأرقام علينا استخدام مكاتب مصر التجارية والسفارة المصرية في الصين، لإجراء دراسات سوق للترويج السياحي للمقصد المصري.

استكمل قائلا: إن تواجد المعارض الأثرية المؤقتة بالصين شيء إيجابي، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أي مدينة تقام فيها وهل يوجد خط طيران مباشر بين المدينة ومصر جميعها نقاط هامة يجب أن ندرسها قبل عقد المعارض وقياس نسبة الزيادة السياحية من تلك المدن.