تحرير 38 محضرا في حملة على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى بالغربية

استجابة لشكاوى الأهالي..

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى بقري شرشابه وكفر مخلص والسحيمية وكوبرى العشرة وشارع المحكمة والجمهورية والرحاب والشركسي، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة زفتى وتمكنت من تحرير 38 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محاضر إغلاق مخبز بقرية شرشابة، وميت المخلص، ومحاضر نقص وزن 12جرام لمخبز بقرية السحيمية، مخبز بمدينة زفتى نقص وزن 13جرام، مخبز بمدينة زفتى انتاج خبز بمواصفات سيئة ، مخبز بمدينة زفتى 10نقص وزن، مخبز بكفر عنان نقص وزن 9جرام،مخبز بشارع محرم مدينة زفتى نقص وزن 7جرام.



كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية و10محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 10 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأشار الجندي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .

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