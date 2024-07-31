وزارة البيئة: إتاحة الفرص الاستثمارية للمرأة بالقطاع البيئي يعزز دورها بالاقتصاد الأخضر

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة عمل تحت عنوان تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ورونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت، ونوران المرصفي مدير البرامج وخالد عثمان كبير منسقي البرامج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم مشاركة المرأة فى الاستثمارات الخضراء بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية تمكين المراة من العمل بالاستثمارات البيئية لما في ذلك من دور في دعم العمل البيئي والاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية و البيئية في آن واحد.

وأضافت وزيرة البيئة ان المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق بيئة نظيفة خالية من الكربون والتنمية المستدامة، مشيرة الي ان إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة بالقطاع البيئي يعد فرصة لدعم مشاركتها وتعزيز دورها في مجالات الاقتصاد الاخضر بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية للحد من آثارها علي البيئة، علاوة علي تطوير المنتجات التي تعكس الطابع البيئي والتراثي للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بما يحقق عائدا اقتصاديا مع الحفاظ على الهوية الثقافية.

وأشارت وزيرة البيئة إلي ان الورشة العمل سوف تستعرض نماذج حقيقية لنجاح المرأة بمجالات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية وإدارة المخلفات وغيرها من المجالات الأخرى ، التي تؤكد أن دور المرأة يتنامى ويتطور يومياً بعد يوم لتصبح شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود ومن أجل الحفاظ علي البيئة ومواردها.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لمؤسسة فريدريش إيبرت علي جهودها لدعم العمل البيئي، مشيرة إلي عمق التعاون الدولى مع المؤسسة في مجال البيئة وتغير المناخ على مدار الاعوام الماضية.

كما تقدمت رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة فيها واستمرارها في الحكومة الجديدة بما يحقق الصالح للبيئة والمجتمع ككل.

واوضحت شيفر ان المؤسسة تعمل منذ 48 عامًا في مصر لتعزيز الحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني، وتركز على الحاجة إلى التحول الاجتماعي والبيئي من أجل الإنسان، مشيرة إلى أن الورشة الحالية تسلط الضوء على دور المرأة في المجال البيئي في مصر، وتسعى لتحقيق تحول اجتماعي بيئي متوازن وشامل.

وأكدت أن المؤسسة تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مع الاهتمام بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، معربة علي سعادتها بالتعاون مع وزارة البيئة، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بالعمل المشترك مع الجهات الحكومية.