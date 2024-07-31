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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان عاجل من عبد الحميد الدبيبة بعد وفاة ابنه في تركيا

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية (المنتهي ولايتها) عبد الحميد الدبيبة، ابنه عبد الرحمن الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء، في أحد المستشفيات في تركيا.

وقال الدبيبة في بيان له: "بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، مفعم بالحزن والأسى، أنعى ابني "عبد الرحمن" الذي اختاره الله إلى جواره".

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية (المنتهي ولايتها): "رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبد الرحمن، وأشهد الله أني راضٍ عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بوفاة عبد الرحمن، نجل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية (المنتهي ولايتها) في تركيا.

وقالت وسائل الإعلام الليبية، إن عبد الرحمن، نجل عبد الحميد الدبيبة، توفي في أحد المستشفيات في تركيا صباح اليوم إثر عارض صحي أصابه خلال الأيام الماضية.

وتعتبر حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تدعي حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منتهي ولايتها وغير معترف بها لدى البرلمان الليبي وعند المجتمع الدولي.

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