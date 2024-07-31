الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

عقب الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة جوية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، نعت سارة إسماعيل هنية، ابنة قيادي حماس والدها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

انكسر ضهري

بكلمات مؤثرة تملؤها الحزن والألم، كتبت سارة إسماعيل هنية عبر حسابها على موقع (X): "انكسر ضهري يا بابا، رحت فين وتركت حبيبة قلبك سارة".

وفي تغريدة أخرى كتبت سارة هنية صباح اليوم الأربعاء: "انت تعبت يا بابا، وطلبتها ونولتها، كنت سند للكل، كنت حنون على الكبير قبل الصغير، فعلا كنت حبيب الكل يا بابا".

وفي تغريدة ثالثة، نشرت ابنة إسماعيل هنية صورة له مذيلة بعنوان "يابا أنا بدونك ولا اشي والله".

يابا أنا بدونك ولا اشي و الله 😭💔 pic.twitter.com/MvbJuyT7lQ — Sara Ismael 𓂆 (@sara_hanyia_) July 31, 2024

زوجة نجل إسماعيل هنية تنعيه بمقطع فيديو

نعت إيناس هنية، زوجة نجل إسماعيل هنية، والد زوجها بمقطع فيديو قالت فيه: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي عمي وأبي وحبيبي وتاج راسي العم أبو العبد هنية، رجل تضج السماء والأرض بطيب ذكره، ليلتحق بهذه الدماء الذكية بركب المجاهدين والصادقين والميامين. إنه الشهيد البطل القائد الجليل العظيم.

وأضافت " لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها. المصاب جلل، واللقاء في جنة عرضها السموات والأرض إن شاء الله، الوداع يا قائد الأمة".

كما نشرت بعد ذلك فيديو على حسابها على موقع إنستجرام تطلب فيه الدعاء لإسماعيل هنية وتتمنى من عالم الأخرة استقباله استقبالًا حسنًا.

استهداف عائلة إسماعيل هنية يوم 10 إبريل الماضي

وجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عائلة إسماعيل هنية يوم 10 إبريل الماضي في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من أبنائه، وهم أمير ومحمد وحازم، وأربعة من احفاده بعد قصف سيارتهم التي يتحركون بها في غرب غزة.

وفي يوم 15 ابريل توفيت ملاك محمد هنية، حفيدة إسماعيل هنية متأثرة بجراحها عقب القصف الإسرائيلي.

البيت الأبيض يرفض التعليق على استشهاد هنية

وفي سياق متصل أكدت شبكة CNN الأمريكية أن البيت الأبيض رفض التعليق الفوري على حادث اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية أخرى إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يزيد الأمور تعقيدًا، ويشير إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة صعوبة توقع رد فعل الحكومة الأمريكية من اغتيال إسماعيل هنية.