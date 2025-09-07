قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي

موتوسيكل مستشفي بنها الجامعي
موتوسيكل مستشفي بنها الجامعي
قسم الأخبار

اقتحام دراجة نارية استقبال مستشفى بنها الجامعي أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

موتوسيكل مستشفى بنها الجامعي

وتظهر الصور محاولة مرافق أحد المرضى دخول استقبال مستشفى بنها الجامعي بالدراجة النارية، قبل أن يتصدى له أمن المستشفى لمنعه من الوصول إلى صالة الاستقبال.

وطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هوية الشخص الجالس خلف سائق الدراجة: هل هو المريض نفسه أم مجرد زائر؟ في واقعة غير مسبوقة داخل المستشفى.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر جامعة بنها أي بيان رسمي لتوضيح تفاصيل الحادث أو ما جرى داخل الاستقبال.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية ورفض هذا السلوك، نظرًا لتأثيره السلبي على الفريق الطبي أثناء أداء مهام عملهم.

تعليقات ساخرة ورفض للواقعة
علّق أحد المستخدمين ساخرًا: «طب اقفلي إنتي دلوقتي يا ماما، عشان في حاجة غريبة داخلة عليّا الاستقبال».

موتوسيكل مستشفي بنها الجامعي
موتوسيكل استقبال مستشفي بنها الجامعي إقتحام موتوسيكل استقبال مستشفي بنها الجامعي مستشفي بنها الجامعي بنها اخبار بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

رئيس الأوبرا: الفنون المصرية قادرة على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية

أحمد سلامة

أحمد سلامة: فخور بلقب "أبو البنات" وهكذا دعمت ابنتي سارة

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد