وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي

اقتحام دراجة نارية استقبال مستشفى بنها الجامعي أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

موتوسيكل مستشفى بنها الجامعي

وتظهر الصور محاولة مرافق أحد المرضى دخول استقبال مستشفى بنها الجامعي بالدراجة النارية، قبل أن يتصدى له أمن المستشفى لمنعه من الوصول إلى صالة الاستقبال.

وطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول هوية الشخص الجالس خلف سائق الدراجة: هل هو المريض نفسه أم مجرد زائر؟ في واقعة غير مسبوقة داخل المستشفى.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر جامعة بنها أي بيان رسمي لتوضيح تفاصيل الحادث أو ما جرى داخل الاستقبال.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية ورفض هذا السلوك، نظرًا لتأثيره السلبي على الفريق الطبي أثناء أداء مهام عملهم.

تعليقات ساخرة ورفض للواقعة

علّق أحد المستخدمين ساخرًا: «طب اقفلي إنتي دلوقتي يا ماما، عشان في حاجة غريبة داخلة عليّا الاستقبال».