تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية.

وذلك بحضور وكلاء الإدارات التعليمية، والأستاذ محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، الجوهري سراج، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، محمد داود، رئيس لجنة الإدارة للشهادة، الإعدادية العامة، عمر فتحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية المهنية، ولمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 / 2024، والمقرر ان تبدأ يوم السبت، الموافق الثالث من اغسطس ، وتنتهي الخميس، الموافق الثامن من نفس الشهر، حيث سيؤدي الامتحان ١٣٩٣٩طالب منتظم ومنازل بالشهادة الإعدادية العامة، في ٩٨لجنة امتحانية، بالإضافة إلى ١١٠٧ طالب للشهادة الإعدادية المهنية في ١٠ لجنة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمدعبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، واستعدادا لاستقبال امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحل التعليم الأساسي "الإعدادية" للعام الدراسي 2023 / 2024 م .

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين بختم واضح، والتوجيه بضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الكافي بين مقاعد الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما أكد "حسن" على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان.كما أوصى بضرورة تقديم الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.

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