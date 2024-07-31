الناجح يرفع إيده.. بث مباشر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 في مؤتمر صحفي

أعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 في مؤتمر صحفي للإعلان عن كل تفاصيل النتيجة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وينشر موقع “صدى البلد” بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بحضور وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأعلن الأزهر الشريف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2024، قبل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024، وهنأ شيخ الأزهر الطلاب الأوائل في أقسام العلمي والأدبي وذوي البصيرة وطلاب غزة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهوريَّة.

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من خلال هذا الرابط الذي يوفر النتيجة للطلاب بكل سهولة.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية.

وأكد تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2024، في الأدبي والعلمي والمكفوفين على النحو التالي:

وجاءت المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية 2024 في القسم العلمي كما يلي:

المركز الأول: عمر محمد ‏عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت أبو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 بنسبة (99.69%).

المركز ‏الثاني: أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بمجموع 647 ‏بنسبة (99.54%).

‏المركز الثاني مكرر: نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري ‏بالغربية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%)،.

المركز الثاني مكرر: مريم عبد المنعم محمد محمود، من معهد فتيات ‏سنجيد بالدقهلية، بمجموع 647 بنسبة (99.54%).‏

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2024 في القسم الأدبي كما يلي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%)،.

المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

وفي أوائل الجمهورية (كفيف) جاء في المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، ‏من معهد فتيات ‏‏15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%)، وجاء في المركز الثاني الطالب حمزة شريف خلف ‏الله علي، ‏من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%).‏

أما أوائل معاهد ‏فلسطين الأزهرية فجاءت الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي، من معهد فتيات غزة في المركز الأول على ‏القسم العلمي بمجموع 620 ونسبة (95.38%)، وجاءت الطالبة مها مازن علي مهنا، من معهد فتيات غزة ‏في المركز الأول على القسم الأدبي ‏بمجموع 554 ونسبة (93.90%).‏