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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2024

يترقب طلاب الثانوية العامة 2024، موعد تنسيق الجامعات 2024 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد إعلان النتائج.

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2024، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.

تنسيق الجامعات 2024


 

استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافي
 

وأوضح المصدر لـ صدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2024 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)، ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وكشف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

 

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كما أكد المجلس أنه يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

ووافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية (المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا) للالتحاق بالعام الجامعي 2024/2025.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تبدأ كنترولات الثانوية العامة إجراءات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لعرض نتيجة الثانوية العامة 2024 على “محمد عبد اللطيف”، وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا.

 

أوائل الثانوية العامة 2024

 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيان رسمي بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ، تعلن خلاله عن عدد أوائل الثانوية العامة 2024 ومحافظاتهم. 

كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، على قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2024 مع التأكيد على تكريمهم في أقرب وقت ممكن.

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