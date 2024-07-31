كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت زوجة ماجد المصري، مرتديه توب أنيق وبسيط باللون الأخضر ، دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة ماجد المصري