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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حارة| أولمبياد باريس تلجأ لخراطيم المياه والبخاخات لتبريد المتفرجين.. فيديو

صدى البلد

بعد أن تأثرت أجواء افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 بالأمطار الغزيرة، يواجه الرياضيون والمشجعون اليوم تجربة جديدة وهي موجة الحر الشديدة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورنيوز”

ووفقاً للتقرير، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع هائل في درجات الحرارة في أغلب أرجاء البلاد، حيث من المتوقّع أن تصل في باريس والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 35 درجة مئوية.

 الحرارة أعلى في الجنوب

ومن غير الشّائع استخدام مكيّفات الهواء في المنازل والمتاجر والمطاعم الفرنسية.

وأفاد التقرير، أنه من المتوقع أن تكون الحرارة أعلى في الجنوب، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمدينة مرسيليا حيث تصل إلى 40 درجة. وتستضيف هذه المدينة، المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، المنافسات الأولمبية مثل كرة القدم والإبحار الشراعي.

وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة العالميّة. وسعى منظّمو أولمبياد باريس إلى خفض البصمة الكربونية للحدث من خلال تدابير مثل التحول إلى نظام التبريد تحت الأرض والعزل بدلاً من تكييف الهواء في القرية الأولمبية حيث يقيم الرياضيون. في حين جلب مشاركو بعض البلدان، على غرار الولايات المتحدة، وحدات تكييف الهواء الخاصة بهم.

دورة الألعاب الأولمبية الأمطار الغزيرة موجة الحر درجات الحرارة باريس

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