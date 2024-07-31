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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يهاتف خالد مشعل معزيا في اغتيال إسماعيل هنية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني وخالد مشعل

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، معزيا في اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة، رئيس الوزراء الأسبق، إسماعيل هنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  أعرب عباس خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة في اغتيال هنية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه، شكر مشعل، الرئيس عباس، على هذا الاتصال.

اغتيال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال  رئيس المكتب السياسي لها، إسماعيل هنية، بمقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

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