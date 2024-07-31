هجوم إسرائيلي أم حريق طبيعي؟.. انفجار ضخم في منطقة السيدة زينب بدمشق

أفادت تقارير سورية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات ضخم في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وليس من المعلوم حتي الآن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على سوريا أم لا.

وقالت التقارير السورية، إن الحريق في السيدة زينب بمصنع إطارات وليس هجوما جديدا، كما لم يتأكد إن كان الحريق في ريف دمشق ناجم عن هجوم.

وأشار التليفزيون السوري، أن الدخان الذي تصاعد بريف دمشق سببه احتراق إطارات وتمت السيطرة على الحريق.

وعلى جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانفجار الذي وقع في ريف دمشق كان هجوم إسرائيلي ومحاولة لاغتيال شخصية بارزة.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قصف دمشق استهدف قائد فليق القدس الإيراني "إسماعيل قاني".

https://x.com/SufianSamarrai/status/1818614021592912337