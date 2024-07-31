قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، لجلسة 11 سبتمبر لإعادة المرافعة واثبات جدية التصالح من الطرفين

وأكد رمضان أبوهنديه المحامي بالنقض والإدارية العليا دفاع الضحية أنه المحكمة أجلت لإعطاء فرصة للفنان أحمد صلاح حسني من أجل التصالح

وأضاف إن الواقعة بدأت عندما كان موكله يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأن شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.

وأكد دفاع ضحية الفنان أحمد صلاح حسني، أن “السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، وقد اشتراها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط،

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، حيث اطلعت المحكمة في الجلسة الماضية على المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه.

محاكمة أحمد صلاح حسني

وكانت النيابة العامة أحالت الفنان أحمد صلاح حسني للمحاكمة لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بعد اصطدامه بها بمطلع أحد الكباري بنطاق القاهرة الجديدة أثناء سيره في منطقة التجمع، وذلك في غضون شهر يناير 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024، حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.