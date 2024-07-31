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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا التموين والاستثمار يتفقان على التعاون في مجال السجل التجاري

وزيرا الاستثمار والتموين
وزيرا الاستثمار والتموين

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الحكومة بمدينة العلمين، وبحث الوزيران سبل التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع ولا سميا طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في مجال ضخ الاستثمارات في منظومة الصوامع وزيادة السعات التخزينية بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأيضاً التعاون فى مجالات انشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال انشاء وتشغيل المناطق اللوجيسيتة والتجارية والمستودعات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية ويساهم في ضبط الأسعار والأسواق.

واتفق الطرفان كذلك على أهمية التعاون فى مجال السجل التجارى بما يسمح للمستثمرين بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة فى أسرع وقت ممكن.

وبنهاية اللقاء أكد الوزيران على ضرورة وجود ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات المرتبطة بنشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.

الاستثمار والتجارة الخارجية اخبار مصر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الهيئة العامة للاستثمار Finance Real Estate

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