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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الزيت رخص.. التموين تخفض أسعار 14 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية

زيت الطعام
زيت الطعام

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأعلنت الوزارة عن قائمة الأسعار الجديدة بالمجمعات الاستهلاكية وشملت..

- تخفيض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61 جنيها.

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- تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 إلى 213 جنيها.

- تخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 إلى 160 جنيها.

- عبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- زيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها إلى 181 جنيها.

- عبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها إلى 135 جنيها.

- عبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيها.

- عبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيها إلى 61.5 جنيها.

- عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيها إلى 42 جنيها.

تخفيض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها إلى 131 جنيها.

- عبوة المسلي زنه 700 جرام من 78 جنيها إلى 70 جنيها.

- تخفيض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو جرام لسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها.

- طرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها.

- تخفيض سعر الأرز المحلى إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها.

وزارة التموين والتجارة الداخلية المجمعات الإستهلاكية السمن الصناعية سعر الأرز الأبيض مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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