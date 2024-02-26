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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

انخفاض سعر زجاجة الزيت في معرض أهلا رمضان 2024.. تعرف على الأسعار الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا في كافة معارض و شوادر أهلا رمضان، على مستوي الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلاً رمضان.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية و التموينية آمن و يكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض و شوادر أهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم اصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.


من جهته أكد الدكتور وصفي عبد الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين أنه تم إقامة 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلي 25٪.

وقال عبد الله أن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرض بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.

 

ضخ 4 أطنان سكر


وأضاف عبدالله أنه يتم ضخ 4 أطنان سكر، و25 كرتونة زيت، و نصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلا رمضان يومياً ، بخلاف ما يتم ضخه من خلال شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى إستمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية.

بينما أشار جمعة عبد الحفيظ مدير عام الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف أن عدد البطاقات التموينية في المحافظة يصل الي 815 الف بطاقة يستفيد منها 2 مليون و200 ألف مواطن يقومون بصرف السلع التموينية والخبز المدعم من خلال 1200 بقال تمويني ومنفذ جمعيتي، و 1300 مخبز بلدي مدعم تم تحويل أكثر من 40٪ منهم الي غاز طبيعي.

وقال عبد الحفيظ أن عدد مستودعات البوتاجاز في محافظة بني سويف يصل الي 140 مستودعاً، و 7 مستودعات دقيق مدعم بقدرة طحن يومي 1300 طن قمح تنتج من 800 الي 850 طن دقيق بلدي مدعم يوميا، إضافة إلى 4 صوامع حكومية بسعة تخزينية إجمالية 145 ألف طن.

فيما أكد حسن هلال مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في بني سويف أن الشركة يتبعها في المحافظة 12 فرع تجزئة على مستوي مراكز المحافظة منها 5 هايبر ماركت يتم فيها طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30٪.



 

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