معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول إصدار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا في كافة معارض و شوادر اهلا رمضان، على مستوي الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلاً رمضان.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية و التموينية آمن و يكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض و شوادر أهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.



من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم اصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.



من جهته أكد الدكتور وصفي عبد الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف خلال جولة تفقدية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين أنه تم إقامة 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري،بتخفيضات تصل إلي 25٪.

وقال عبد الله أن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرض بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز.

https://youtu.be/uXwJlJknI6Y