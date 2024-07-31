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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تاريخ دموي.. أبرز عمليات الإغتيال لـ قادة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

 استشهد قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في عمليات اغتيال نفذتها إسرائيل. في ما يأتي أبرز هذه العمليات بحسب تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء:

1996: يحيى عياش

في الخامس من يناير 1996، اغتيل يحيى عياش، القيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، بانفجار هاتف نقال في غزة. واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بالضلوع في اغتيال عياش الذي كان يعرف بـ"المهندس".

1997: خالد مشعل

في 25 سبتمبر 1997، تعرض أحد مؤسسي الحركة خالد مشعل لمحاولة اغتيال في عمّان نفذها عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر حقنه بالسمّ.

دخل مشعل في غيبوبة، وأمكن إنقاذ حياته بعد التوصل الى اتفاق أتاح الحصول من إسرائيل على الترياق ولاحقاً الإفراج عن مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، لقاء الإفراج عن عملاء الموساد الذين أوقفهم الأردن.

2002: صلاح شحادة

استشهد مؤسس الجناح العسكري لحركة حماس صلاح شحادة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة في 22 يوليو 2002. وأدى القصف الى مقتل 15 مدنياً بينهم زوجة شحادة وابنته وثمانية أطفال آخرين.

2003: اسماعيل أبو شنب

اغتيل اسماعيل أبو شنب، أحد مؤسسي الحركة وأحد أبرز قادتها السياسيين، في استهداف صاروخي إسرائيلي لسيارته في 22 أغسطس 2003.

2004: أحمد ياسين

اغتيل الشيخ أحمد ياسين بغارة نفذتها مروحية إسرائيلية فجر 22 مارس 2004، واستهدفت الشيخ القعيد خلال خروجه من مسجد في غزة.

2004: الرنتيسي والشيخ خليل

بعد أقل من شهر، لقي خليفة الشيخ ياسين في قيادة الحركة عبد العزيز الرنتيسي المصير نفسه في ضربة إسرائيلية. وفي سبتمبر من العام ذاته، قتل المسؤول في الحركة عز الدين الشيخ خليل بانفجار سيارة مفخخة.

2009: ريان وصيام 

استشهد نزار ريان، أحد أبرز القادة السياسيين والعسكريين للحركة، في الأول من يناير 2009 في غارة أثناء عملية عسكرية إسرائيلية، أودت أيضاً بزوجاته الأربع وعشرة من أبنائه الاثني عشر.

بعد 15 عاماً، أدت غارة أخرى الى اغتيال سعيد صيام، أحد أبرز قياديي الحركة والذي شغل منصب وزير الداخلية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

2010: محمود المبحوح

عثر على محمود المبحوح، أحد المسؤولين العسكريين في الحركة، شهيدًا في غرفة فندق في دبي في 20 يناير 2010. واتهمت الحركة وشرطة الإمارة عملاء لإسرائيل بالوقوف خلف العملية باستخدام جوازات سفر أجنبية مزورة.

2012: أحمد الجعبري

أطلقت إسرائيل عملية "عمود السحاب" ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة بعملية اغتيال لنائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري في 14 نوفمبر 2012، عبر قصف صاروخي استهدف سيارته.

2014: ثلاثة قادة في رفح

أدت غارة جوية إسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في 21 أغسطس 2014، الى استشهاد ثلاثة من القادة العسكريين لكتائب القسام، هم محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم.

2024: صالح العاروري

بعد أشهر من اندلاع حرب أكتوبر 2023 علي قطاع غزة، اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه في ضربة جوية إسرائيلية، واستهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير 2024.

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