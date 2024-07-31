ننشر حركة التنقلات الداخلية لضباط أمن القليوبية

اعتمد اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب حكمدار أمن القليوبية حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.



وشملت الحركة التي أشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية، تجديد الثقة للعميد عمرو احمد عبدالمنعم دبش مدير إدارة الترحيلات بالقليوبية، وتعيين العميد عمرو الجزار إدارة شئون الخدمة والعميد محمد سعيد مدير إدارة الطرق والعميد شريف احمد كامل مفتش مباحث الترحيلات والعميد محمد الكفافي إدارة تأمين العبور، والعميد وليد عامر إدارة حقوق الإنسان، والعميد رياض دياب مدير التحقيقات والشكاوي، والعقيد محمد عبدالجليل مدير مكتب مكافحة المخدرات، والعقيد محمد فتحى رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية، والمقدم حسام العشيري مدير إدارة المرافق، والعقيد علاء عطية رئيس مباحث الطرق والمنافذ والمقدم محمد الشربينى مدير مباحث التموين.



كما تم نقل وتعيين رؤساء الافرع: العميد محمد سامى ابومندور رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور والعميد محمد محيى رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة والعقيد احمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها والعقيداحمد عصر رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة.



وشملت الحركة نقل عدد من رؤساء المباحث وهم:

المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور والمقدم محمد حجاج رئاسة مباحث قسم قها والمقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز قليوب والرائد مصطفي دياب رئيس مباحث قسم تانى شبرا الخيمة والرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة والرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز طوخ والرائد محمود صبري رئاسة مباحث قسم قليوب والرائد محمد اشرف عواد رئيس مباحث قسم اول بنها والرائد محمد رفعت ابو سريع رئيس قسم المعلومات الجنائية.



كما تم تجديد الثقة في: المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر. و المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية والرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص والرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور والرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان العبور والرائد محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة.



كما تم نقل وترقية عدد من معاوني المباحث وهم:

النقيب احمد طلعت عدس مركز القناطر الخيرية والنقيب محمد صفي معاون اول قسم ثان العبور والنقيب مصطفى الديب معاون مركز بنها والنقيب هشام الشاذلي مكتب الحكمدار والنقيب احمد ابو زيد معاون مركز القناطر الخيرية والنقيب مصطفى الكردى معاون قسم ثان بنها والنقيب احمد عادل معاون مركز كفر شكر والنقيب محمد سلام معاون مركز كفر شكر ومحمد شبام معاون مركز كفر شكر والنقيب محمد كمال محرم معاون مركز طوخ والنقيب محمد الخولي معاون مركز طوخ والنقيب احمد الشامى معاون قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب علي عمر معاون مركز قليوب والنقيب محمد هانى معاون مركز قليوب والنقيب محمد أسامة طرق ومنافذ تأمين العبور

النقيب محمد معتز معاون مباحث مركز الخانكة و النقيب محمد خالد شويته معاون مباحث مركز شرطة القناطر.



النقيب محمود الحديدى معاون مركز الخانكة والنقيب احمد العزازى مركز القناطر الخيرية والنقيب احمد مصطفى مركز القناطر الخيرية والنقيب زياد حسن مركز كفر شكر والنقيب محمد خالد يونس معاون أول قسم العبور.