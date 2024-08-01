دعاء الستر المستجاب في الليل.. اغتنمه بـ7 كلمات واحذر حالتان ينهيان رصيدك منه

كيف أطلب من الله أن يسترني ؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين؛ حيث يجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم، فمن ستر مسلمًا فى الدنيا؛ ستره الله يوم القيامة، ومن الستر تغطية المسلم لعيوب أخيه، بمعنى ألا يظهر قبيحه للناس، ومن الستر أيضا ألا تنعت المرأة امرأة أخرى لزوجها؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم؛ يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته؛ يفضحه في بيته».

كيف أطلب من الله أن يسترني؟

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الستر إما يكون سترا عن أعين الناس وقت وقوع المعصية، وهذا الستر الذي يكون للعامة.

وأضاف أبو اليزيد ، في فيديو له، أن الستر الذي يكون للخاصة فهو أن يستره الله عن المعصية، أي يجعل بينه وبين المعصية ساترا وحاجزا يمنعه من الوقوع في المعصية أصلا، مشيرًا إلى أن العامة حينما يدعون الله ويطلبون منه الستر، يقصدون الستر عند الوقوع في المعصية، ويحميه من أعين الناس، فهم بذلك يرقبون أعين الناس، أما الخاصة من الناس يطلبون معنى الستر عند المعصية، ويطلبون فوق ذلك من الله أن يسترهم عن المعصية أصلا ومن الوقوع فيها.

وفي جواب مسألة متى يهتك الستر؟ يجيب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر لقائه ببرنامج "من القلب للقلب" موضحًا حالتين ينفد فيهما رصيد ستر العبد وهما أمن جنب الله وتكرار المعصية، والمجاهرة بالذنب.

واستدل بأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوتي له بسارق، فقال السارق: والله هذه أول مرة، فقال عمر: كذبت فإن الله لا يهتك ستر عبده من أول معصية، "دا قانون رباني عرفه سيدنا عمر بالتتبع مفيهوش آية ولا حديث"، ويقول ممدوح أن الإنسان يعصى ويستره الله- سبحانه وتعالى-، ولكنه يزداد توغلًا في المعصية ويبرد قلبه تجاهها، فيأمن جانب الله- سبحانه وتعالى- ويبارزه بالمعاصي وقد يجاهر بالمعصية، ففي هذه الحالة التي يستمريء فيها المرء الستر دون شكر الله ودون أن يكون قلبه مستشعر ستر الله عليه ويظل يكرر المعصية تلو المعصية، يكون على خطر أن يستنفد رصيده من الستر".

وأشار ممدوح، إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه"، ويقول ممدوح أنه إذا ابتلي الإنسان فيجب ان يستر على نفسه ولا يتفاخر بالذنب او يجاهر به، فالجهر بالذنب يحدث إلفًا له في قلوب من يسمعونه فلا يحدث له النفور الكامل والتام، فهو نوع من أنواع اشاعة الفاحشة في المجتمع، وقال عنه تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

دعاء الستر المستجاب في الليل

ومن أدعية الستر المستجابة في الليل ما نرصده في التقرير التالي:

1- اللهم خذ بأيدينا من المضائق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب، واعصمنا من الزلل، ولا تسلبنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء، والطف بنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا، يا أرحم الراحمين.

2- «ربنا السر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك؛ أنت الله الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

3- «اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني رب من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر».

4- «اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور فاصرفه وأوردنا حياض السلامة واحملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري واحلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد».

5- «اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

6- «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

7- «اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين»، 7- «لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء»، 8- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله».

دعاء الستر من الفضيحة والمصائب

«اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» .

«اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين».

«لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء».