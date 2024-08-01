تطور عاجل في اصطدام قطار بـ سيارة تريلا بالمنوفية.. تفاصيل

اتقسمت نصين.. الصور الأولى للمقطورة المصطدمة مع قطار المنوفية

حادث مروع وقع في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وذلك اصطدام قطار الإسكندرية- القاهرة، بسيارة تريلا أمام طوخ طنبشا في مركز بركة السبع.

سيارة مقطورة السبب.. وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث قطار الإسكندرية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم قطار مع سيارة مقطورة بطريق الإسكندرية الزراعي.

وأكد شهود العيان أن انفجار إطار سيارة مقطورة أدى إلى انحرافها ناحية خط السكك الحديدية فى وقت تصادف قدوم القطار والذي أسفر عن وقوع الحادث.

الحادث

ومن جانبه صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ مساء 31/7/2024 أثناء سير سيارة نقل "مقطورة" بطريق الإسكندرية الزراعى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية الموازى لخط السكة الحديدية اختلت عجلة القيادة بيد قائدها حيث إصطدم بالحاجز الخرسانى الخاص بالطريق مما أدى إلى إنفجار الإطار الأمامى للسيارة وفقدان قائدها التحكم فيها واستقرت السيارة على شريط السكة الحديد.

اتقسمت نصين.. الصور الأولى للمقطورة المصطدمة مع قطار المنوفية

اصطدم القطار رقم 1936 القادم من الإسكندرية للقاهرة بمقطورة في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

جاء ذلك أثناء عبور السيارة المزلقان اصطدم بها القطار أثناء مرورها مما أدى إلى انقلابها.

‎فيما أكد شهود عيان عن وفاة سائق التريلا وإصابة اثنين من مرافقيه.

مصرع شخص وإصابة سيدتين في اصطدام قطار الإسكندرية بـ"تريلا" في بركة السبع

لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدتان آخرتان، إثر اصطدام قطار الإسكندرية- القاهرة، بسيارة تريلا أمام طوخ طنبشا في مركز بركة السبع.

وأنقذت العناية الإلهية ركاب قطار الإسكندرية - القاهرةـ بعد اصطدامه بسيارة "تريلا"، بعد مزلقان "طوخ طنبشا" بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

انزلوا القطار بيولع.. القصة كاملة لتصادم قطار بتريلا في المنوفية| فيديو

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث اصطدام قطار بسيارة تريلا علي الطريق بين محطتي بركة السبع قويسنا في محافظة المنوفية بالقرب من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع.

المقطورة اتقسمت نصين| تسجيل صوتى يكشف التفاصيل الكاملة لحادث قطار المنوفية.. فيديو

تجلس على كرسي متحرك وقدمها في الجبس وعليها آثار الذعر وبجانبها أبناؤها .. هذا هو حال السيدة منى محمد المصابة في حادث قطار المنوفية بعد اصطدامها بتريلا بالقرب من قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بين محطتي بركة السبع وقويسنا.

وقالت منى محمد، لصدى البلد، أنها كانت عائدة من محافظة مطروح هي وأسرتها ووالدتها حيث كانوا في إجازة مصيف وأثناء عودتهم واستقلالهم قطار مطروح القاهرة حدث هزة كبيرة بعد محطة بركة السبع.