قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتربي قطط وكلاب.. 15 خطوة للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

نصائح للتخلص من رائحة
نصائح للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

يشعر الكثير من الأشخاص بالتعاطف وحب الحيوانات مما يجعلهم يفضلون تربيتها فى المنزل، ولكن يشكو البعض من عدم تحمل رائحة الحيوانات فى المنزل، حيث تتسبب فى صدور رائحة كريهة، لذلك نكشف عن نصائح للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في المنزل. 

نصائح للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك 

إليك 15 خطوة طبيعية للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك إذا كنت تُربي قططا أو كلابا:

15 خطوة طبيعية للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة

  • نظف مكان إقامة الحيوان جيدًا يوميًا باستخدام منظف طبيعي مثل خل التفاح أو بيكربونات الصودا.
  • استخدم فرش وأغطية نظيفة ونقية للحيوان وغيرها بانتظام.
  • ضع طبق الماء والطعام في مكان جيد التهوية.
  • قم بتنظيف وغسل طبق الطعام والماء بانتظام.
  • استخدم فحم النشا كمعطر طبيعي في مكان إقامة الحيوان.
  • ضع أوراق البردي أو أوراق النعناع في أماكن متفرقة في المنزل.
  • اقطع شرائح ليمون وضعها في أماكن مختلفة في المنزل.
  • اخلط القليل من زيت اللافندر أو البابونج مع الماء وارش المكان.
  • نظف المرحاض أو الحفرة الخاصة بالحيوان باستخدام منظف طبيعي.
 رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك 
  • قم بتهوية المكان جيدًا وفتح النوافذ.
  • استخدم مبيد حشرات طبيعي مثل زيت الثوم أو بيكربونات الصودا.
  • ضع قطع من الفحم النشط في مكان إقامة الحيوان.
  • ضع صينية للرمال الصحية في مكان واضح للحيوان.
  • قم بتنظيف وتهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد.
  • إذا استمرت الرائحة، استشر بيطريًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
  • جرب هذه الخطوات الطبيعية للتخلص من رائحة الحيوانات في منزلك!

هل هناك أي نصائح إضافية لمنع ظهور الروائح الكريهة في المستقبل؟

 هناك بعض النصائح الإضافية لمنع ظهور الروائح الكريهة للحيوانات في المستقبل:

  • احرص على تنظيف منطقة إقامة الحيوان يوميًا وتعقيمها بشكل منتظم باستخدام مواد تنظيف آمنة وطبيعية.
  • قم بتغيير فرش الحيوان وأغطيته بانتظام للحفاظ على نظافتها.
  • ضع رمل القطط المعطر لأماكنهم.
 نصائح للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك 
  • تأكد من توفر تهوية جيدة في مكان إقامة الحيوان وضع منظف هواء طبيعي.
  • قم بتدريب الحيوان على استخدام الحمام المخصص له بشكل صحيح. 
  • اعتن بصحة الحيوان وقم بفحصه بشكل دوري للتأكد من خلوه من أي أمراض أو طفيليات.
  • استخدم لعب ومستلزمات نظيفة للحيوان وقم بغسلها بشكل متكرر.
  • راقب نظافة المياه والطعام الخاصة بالحيوان وتأكد من تغييرها بانتظام.
  • نظف المنطقة المحيطة بالحيوان بشكل دوري لتجنب تراكم الأوساخ والفضلات.
  • حافظ على صحة الحيوان ونظافته العامة للحد من ظهور الروائح الكريهة.
  • استشر بيطريًا في حال واجهت أي مشكلة صحية أو سلوكية للحيوان.

اتباع هذه النصائح الإضافية سيساعدك على الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من الروائح الكريهة للحيوانات في المستقبل.

الحيوانات رائحة الحيوانات الكريهة الكريهة قطط مكان إقامة الحيوان الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

موضوعات متعلقة

دعاء غفران الذنوب والتوبة .. ردده الآن وامسح المعاصي والآثام

دعاء يوم عاشوراء .. أدركه الآن بـ30 دعوة تقضي الحوائج وتفتح الأبواب المغلقة

آليات التحفظ على الحيوانات الخطرة في القانون.. ومتى يجوز التصالح في الجرائم

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية تقضي حوائجك

البيان الختامي للقمة العربية الـ 33 بالبحرين

ترشيحاتنا

جهاز منتخب اليد: خطأ حكم موقعة فرنسا تسبب في إهدار فوز مصر

خاصة إيران.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الجميع إلى وقف التصعيد بالشرق الأوسط

هجوم إيراني ضد إسرائيل .. كذبة لوفتهانزا على ركاب رحلة تل أبيب

على خطى وسام أبو علي.. مهاجم فلسطيني جديد يوقع للنادي الأهلي

إلهام أبو الفتح تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث بالضبعة

مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-