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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة وأهاليهم ظهور نتيجة الثانوية العامة بالقلق والخوف، بعد الاجتهاد طوال العام في المذاكرة، يبدأ البعض في الإكثار من الدعاء آملين أن تكون النتيجة مبشرة وأن ينالوا درجات عالية.

وأكثر ما يحرص عليه الأهالي هذه الأيام هو الدعاء لأبنائهم بأن يقر الله اعينهم بالنجاح والتفوق، وأن يجبر الله خاطرهم، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

دعاء نتيجة الثانوية العامة 

اللهم اجبر بخاطري . 

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دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 

اللهم ارزقني التوفيق والنجاح في دراستي وأكرمني بالدرجات العالية

دعاء يجبر الخاطر

(( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك)).

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دعاء يريح القلب 

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

دعاء النجاح في الثانوية العامة 

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

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دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 

اللهم اجعل يوم نتيجة الثانوية العامة يوم سعد وفرح تسعد فيه قلوبنا بنتيجة أولادنا.

اللهم اجبر خاطرهم وخاطرنا فيهم.

يا رب جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم ارسم البسمة على وجوههم وأكرمهم بكرمك الواسع وحقق امنياتهم انت على كل شيء قدير.

اللهم اجعل امتحانات طلاب الثانوية العامة مكللة بالنجاح.

اللهم اجعل طلابنا من السعداء الفرحين بنتائجهم.

يا رب نسألك النجاح لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة.

يا رب اجعلهم يبكون فرحا بنتيجتهم وعوض صبرهم وتعبهم خيرا.

يا رب بيدك كل الأمر. فلا تكلهم لغيرك.. لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك.

اللهم ثبت قلوبهم على الإيمان.. وبأيمانهم أعنهم على النجاح.

اللهم فرج كربهم واجعلهم من الرائدين في الإسلام.

اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم وألزمهم به واجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهَلْ إلا ما جعلته سهَلْا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهًلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لطلابنا احوالهم وفرحهم بنتيجة الثانوية العامة يارب.

اللهم ألهمهم الصبر والرضا وفرحهم واسعدهم بثمرة تعبهم طول العام.

اللهم اكتب للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح اللهم سهَلْ ويسر لهم النتيجة.

اللهم وفق الطلاب والطالبات في الاختبارات لتحقيق النجاح وأعلى التقدير والدرجات اللهم آمين.

اللهم سهَل على الطلاب والطالبات ما صعب ويسر لهم النجاح.

اللهم فرح قلوبنا فرحه لا ننساها أبدًا نبكي من شدتها وتجعل آباءنا فخورين بنا اللهم إنك لا تضيع أجر من أحسن عملًا وأنت الكريم أكرمنا بكرمك وفرح قلوبنا بالنتيجة ولا تشمت بنا أحد.

اللهم فرحنا وفرح أهَلْنا بظهور النتيجة، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا وكافة أبناء وبنات المسلمين في امتحان الدنيا والآخرة وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وفرحهم بتفوقهم.

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