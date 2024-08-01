حادث لـ سيارة دودج تشالنجر خلال اختبار قيادة بولاية تكساس| فيديو

تعرضت سيارة دودج تشالنجر لحادث مأساوي في أوديسا بولاية تكساس، حيث وقع ذلك الحادث نتيجة حدث خطأ فادح عند اختبار قيادة سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 .

حادث لسيارة دودج تشالنجر بسرعة 200 كم/ساعة

- تفاصيل حادث سيارة دودج تشالنجر :

كانت تسير سيارة تشالنجر علي سرعة 200 كم/ساعة، وبعد ذلك اصطدمت بسيارة تقودها سيدة مما ادي الي خروج السيدة من السيارة عند التعرض للحادث ولكنها كانت قد فارقت الحياة علي الفور نتيجة الاصطدام .

قام أبناء السيدة برفع دعوى قتل غير مشروعة ضد السائق والبائع والوكيل، وشركة All American Chrysler Dodge Jeep Ram من أوديسا .

حادث لسيارة دودج تشالنجر بسرعة 200 كم/ساعة

اصطدمت سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 بـ سيارة هوندا أكورد التي يقودها كاريو البالغة من العمر 47 عام .

قائد سيارة دودج تشالنجر موديل 2021 ميس حاول الهروب من مكان الحادث ولكن تم القبض عليه في ووجهت إليه أربع تهم جنائية، بما في ذلك القتل غير العمد والاعتداء الجسيم .

- تاريخ سيارة دودج تشالنجر :

دودج تشالنجر هي عبارة عن سيارة أمريكية تم صناعتها من قبل شركة دودج التابعة لشركة كرايسلر، جاءه فكرت تصميم سيارة دودج تشالنجر في عام 1964 على يد المصمم كارل كاميرون، حيث بدأ بتصميم الملامح الأولى لتشالنجر.

وفي عام 1968 بدأ خط الإنتاج بالعمل ليتم إطلاقها وتوفيرها للمستهلك عام 1970، وفي عام 1969 تم عرض نسخة دودج تشالنجر لتحل مكان بلاي موث باراكودا حيث كانت هنالك خيارات كثير لتشالنجر وقتها منها 9 محركات مختلفة و 18 لون وكان إصدار T/A الذي يحمل تحت غطائه محرك هيمي الشهير وهو الأقوى ما بين جميع الإصدارات.

حادث لسيارة دودج تشالنجر بسرعة 200 كم/ساعة

تشالنجر وقتها كانت جديدة في عالم السيارات الرياضية ولكنها كانت تمتلك خيارات كثيرة، وكات توفر الراحة للمستهلك، وذلك لان جميع فئاتها كانت تحتوي على سقف ثابت مكون من الفينيل وخطوط خاصة، ومقاعد جلدية فاخرة وخيارات واسعة من المحركات .

وتوفرت تشالنجر أيضاً بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 3 سرعات أو ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات، وكان بها جنوط مقاس 14 و 15 بوصه .