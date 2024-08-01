قبل ساعات من انطلاق مظاهرات احتجاجية.. 19 قتيـ ـلاً جراء انفجار قنبلة في نيجيريا

أفادت تقارير إعلامية بمقتـ ـل 19 شخصا بانفجار في ولاية بورنو النيجيرية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، كشف مصدر أمني أن قنبلة انفجرت في مقهى في قرية في شمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرين آخرين في الهجوم الرئيسي الثاني في غضون أسابيع قليلة.

ووقع الانفجار، الناجم عن جهاز متفجر (IED)، مساء الأربعاء في مطعم شاي محلي حيث تجمع السكان للدردشة الليلية. وترك الانفجار أيضا عددا غير محدد من الأشخاص المصابين.

وتشتبه المصادر في أن متمردي بوكو حرام قد يكونون مسؤولين عن زراعة الجهاز، مما يساهم في الفوضى المستمرة في المنطقة الشمالية الشرقية.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب العديد من الهجمات المماثلة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك مقتل سبعة جنود نيجيريين.

وأكد مسؤول حكومي لصحيفة "ديلي ترست" أن القنبلة انفجرت حوالي الساعة 8:05 مساء، مما أدى إلى العديد من الإصابات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غير معلوم في مايدوجوري لتلقي العلاج.

ووقع الانفجار قبل ساعات فقط من الاحتجاجات المخطط لها على مستوى البلاد بسبب الجوع المتصاعد والصعوبات الاقتصادية في نيجيريا.

ومن المقرر أن يبدأ الشباب النيجيري مظاهرات حاشدة في جميع الولايات ال 36 وإقليم العاصمة الفيدرالية (FCT) اليوم، الخميس.