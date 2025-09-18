بداية رائعة.. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح ورفاقه بعد الفوز على أتليتكو

وجه حساب ليفربول رسالة خاصة للنجم الدولي محمد صلاح بعد مباراة الفريق مع أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.‬

‫وحقق ليفربول الفوز على أتلتيكو في مباراة مثيرة أنتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين، في الوقت بدل من الضائع. ‬

‫وشهدت المباراة تألق صلاح، بصناعته للهدف الأول للريدز، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من المباراة. ‬

‫ووجه حساب ليفربول رسالة خاصة بعد المباراة لصلاح بعدما حرص على نشر صورة لاحتفاله بالهدف عبر حسابه على الموقع التدوينات القصيرة “إكس” بتعليق: “بداية رائعة”.‬





