بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية
عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك
وزير الاتصالات: بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل
أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A
خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن
رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025
الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أوباما يحذر من "منعطف حاسم" في أمريكا بعد مقتل تشارلي كيرك
آلاف المتظاهرين في لندن يحتجون على زيارة ترامب ومواقفه من غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
رياضة

بداية رائعة.. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح ورفاقه بعد الفوز على أتليتكو

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

وجه حساب ليفربول رسالة خاصة للنجم الدولي محمد صلاح بعد مباراة الفريق مع أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.‬

‫وحقق ليفربول الفوز على أتلتيكو في مباراة مثيرة أنتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين، في الوقت بدل من الضائع. ‬

‫وشهدت المباراة تألق صلاح، بصناعته للهدف الأول للريدز، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من المباراة. ‬

‫ووجه حساب ليفربول رسالة خاصة بعد المباراة لصلاح بعدما حرص على نشر صورة لاحتفاله بالهدف عبر حسابه على الموقع التدوينات القصيرة “إكس” بتعليق: “بداية رائعة”.‬



 

محمد صلاح أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا الريدز

