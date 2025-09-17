محمد صلاح يترقب رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول لافتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ويستعد محمد صلاح نجم فريق ليفربول لملاحقة رقم قياسي جديد في مشواره الأوروبي المميز مع الريدز.

ويحتل محمد صلاح المركز السابع في جدول ترتيب هدافي مجموعات دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ وسط امال للمركز الرابع في النسخة الحالية.

وسجل محمد صلاح 35 هدف طوال مشوراه مع الأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا ويفصله 4 أهداف فقط للوصول للمركز الخامس في جدول الترتيب.

وجاء ترتيب هدافى مجموعات دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ كالتالي:

ترتيب هدافى مجموعات دوري أبطال أوروبا

1- ليونيل ميسي :80 هدف

2- كريسيتانو رونالدو : 73 هدف

3- ليفاندوفسكي : 71 هدف

4- كريم بنزيما : 56 هدف

5- رود فان نيستلروي : 39 هدف

7- راؤول جونزاليس : 37 هدف

8- إبراهيموفيتش : 36 هدف

9- محمد صلاح 35 هدف

10- جريزمان :34 هدف

11- هالاند : 33 هدف

