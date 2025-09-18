دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة

لا يعرف عدد كبير من المصلين ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟ ويعتقد أن المصلي يجلس بين السجدتين في الصلاة ولا يردد دعاء بين السجدتين، إلا أن دار الإفتاء المصرية بيّنت الإجابة عن تساؤل ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟ وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأذكار التي تقال بين السجدتين

ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن دعاء قصير يردده المسلم بين السجدتين ويجمع له خيري الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا هذه الكلمات، ولا يشترط ترتيبها عند الدعاء.

وأوضح عبد الرازق، في فيديو سابق له على فيسبوك، أن الدعاء يتكون من سبع كلمات هي:

اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهدني واعف عني وارزقني

طريقة الجلوس الصحيحة بين السجدتين

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟: بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلًا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.

وأكد أن هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

دعاء السجود في الصلاة