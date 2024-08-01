إبراهيم حسن يوجه رسالة خاصة لنجم بيراميدز وكوكا وهذا موقف النني من المنتخب

هنأ إبراهيم حسن مدير الكرة لمنتخب مصر الأول، المنتخب الأولمبي بالفوز علي إسبانيا خلال منافسات أولمبياد باريس.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: “أبارك للمنتخب الاوليمبي الفوز علي اسبانيا وتصدر المجموعة واتصلت هاتفيا بمحمد بركات المشرف علي المنتخب الاوليمبي لتهنئته والجهاز الفني بقيادة ميكالي وطالبته برسالة للاعبين بأن الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة حسام حسن يتابع جميع اللاعبين”، متابعا: “⁠كوكا وابراهيم عادل من العناصر التي اختارها حسام حسن وكوكا شارك معنا بصورة اساسية”.

وأضاف إبراهيم حسن: “⁠المعسكر سينطلق ٢٥ أغسطس لان الدوري سينتهي يوم ١٨ واللاعبين سيحصلون على راحة لمدة اسبوع وبالتالي من الصعب انطلاق المعسكر ٢ سبتمبر لان اللاعبين لن يكونوا جاهزين بدنيا وبالتالي قررنا انطلاق المعسكر ٢٥ اغسطس لتجهيز اللاعبين”.

عقلية صلاح مختلفة

وعن صلاح قال إبراهيم حسن: “صلاح لاعب ذو عقلية مختلفة ونتعامل معه كفرد من افراد الجهاز الفني وعلاقتنا بجميع اللاعبين جيدة”.

واستطرد،: “محمد النني لا يحتاج إلى رسالة خاصة هو لاعب كبير وقائد ويساعد المنتخب الأولمبي وبعد اختيار القائمة السابقة اتصلت به وأخبرته إن عدم وجوده في المعسكر لا يعني ابتعاده للأبد”.

وتابع إبراهيم حسن: “⁠لا بد من اعادة مواعيد الدوري بشكلها السابق من حيث البداية وموعد نهايته، ويجب أن نرحم اللاعبين من الضغط البدني”.

واختتم إبراهيم حسن حديثه: “معظم بطولات مصر تحققت مع المدرب المصري وحسام حسن كان مشارك في معظمها”، معقبا: “الكرة في العالم تغيرت وفي أفريقيا شهدنا مفاجات كبيرة.. موريتانيا المتواجدة معنا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نجحت في الفوز علي الجزائر، ومنتخب كاب فيردي تعادل مع منتخب مصر في امم أفريقيا”.