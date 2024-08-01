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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حديث الأولمبياد.. الرامي التركي يوسف ديكيتش بدون نظارات واقية يفوز بالميدالية الفضية

صدى البلد

نجح الرامي التركي يوسف ديكيتش في لفت أنظار العالم خلال مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024"، حيث أظهر مهارات استثنائية وأداءً متميزًا أثار إعجاب الجميع.

إعجاب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار يوسف ديكيتش إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال منافسات الفريق المختلط بالبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار. 

وشاركته في هذه المنافسات شفال إيليدا تارهات، حيث تمكنا معًا من الفوز بالميدالية الفضية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا في الأوليمبياد.

طريقة غير تقليدية في المنافسة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ديكيتش، البالغ من العمر 51 عامًا، جذب الأنظار بسبب طريقته غير التقليدية في المنافسة، حيث خاض المسابقة دون المعدات التقليدية للرماية، ويده في جيبه، مما أظهر ثقة كبيرة وأسلوبًا فريدًا في الرماية، مكنه من تحقيق الميدالية الفضية ببراعة.

تحدي المعايير التقليدية
عادةً ما يستخدم الرماة سماعات لحماية الأذن ويرتدون نظارات متخصصة لحجب الرؤية في عين واحدة لتقليل الوهج. 

لكن صحيفة "ميرور" البريطانية أضافت أن ديكيتش لم يحتج سوى لهالته الأسطورية ليفوز بالميدالية الفضية، مشيرة إلى أن طريقته في الصعود إلى المسرح وإطلاق النار ويده في جيبه، أثارت اهتمامًا كبيرًا على مستوى العالم.

إنجازات سابقة وتاريخ مميز
صحيفة "Akşam" التركية أكدت أن يوسف ديكيتش هو رامٍ متمرس وضابط صف أول في الدرك التركي، وأصبح أسطورة بين المتنافسين في الأوليمبياد. 

ديكيتش له تاريخ حافل بالإنجازات، حيث حصد عدة ميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2013.

دورة الالعاب الاوليمبية ميرور البريطانية أوليمبياد باريس باريس 2024 صحيفة ديلي ميل البريطانية

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