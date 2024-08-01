فريق «تلاتة إخوات» يطرح «لحد ما نعجز» خامس أغنيات ألبوم «مارشميلو»

طرح الفريق الغنائي "تلاتة اخوات" الأشقاء الثلاثة أغنية جديدة بعنوان "لحد ما نعجز"، وهي خامس أغنيات ألبوم "مارشميلو"، الذي يضم العديد من الأغاني الفردية والجماعية لمطربي الفريق محمد وحور وماسة تامر نور.. أغنية "لحد مانعجز"، دويتو بين محمد تامر وحور تامر، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان محمد تامر، وتوزيع تيام طارق، ومن إخراج محمد دندراوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



يذكر أن الفريق طرح من قبل أغنية "مارشميلو" كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، وقام بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، محمد وحور وماسة، وتولي إخراج الفيديو كليب مروان مصطفي.. وأغنية "عياط" غناء محمد تامر، وكلمات محمد شافعى، والحان محمد تامر، وتوزيع موسيقى، تيام طارق، وإخراج مروان مصطفى.. وأغنية "الناس الفرفوشة" غناء حور تامر، وكلمات عليم، والحان نور العزب، وتوزيع موسيقى، هشام البنا.. وأغنية "عشان المركب تمشى" غناء ماسة تامر، وكلمات أحمد حسن، وألحان مصطفى يسرى، وتوزيع موسيقى تيام طارق.. تقول كلمات أغنية: "لحد ما نعجز":..

يا حدوتي اللي بحكيها

يا دنيتي بما فيها

يا عيني اللي بشوف بيها

يا احلي ركن في حياتي

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يا طموحي وروحي ويا مني

يا حلو اتقال في يوم عني

وجودك جمبي طمني

يا احلي قرار في قراراتي

معاكي لحد ما نعجز ونبقا في الحياة كراكيب

ساعتها كل ما هركز في عينك هنسي اني بشيب معاك ولحد ما نعجز ونبقا في الحياة كراكيب في ضهرك هبقا مسنودة عليك علطول وعمري ماسيب

وجودك خير مغرقني

بشوفتك فرحي جة داقني

وقلبك دة اللي صدقني

كفاية عليا يا سنيني

معاك بطبيعتي متشافة

وجرحي في حضنك اتشافه

في بعدك هبقا خوافة

طبيعي يا سندي يا حاميني

معاكي لحد ما نعجز ونبقا في الحياة كراكيب

ساعتها كل ما هركز في عينك هنسي اني بشيب

معاك ولحد ما نعجز ونبقا في الحياة كراكيب

في ضهرك هبقا مسنودة عليك علطول وعمري ماسيب