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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2025/2024

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن القيد يبدأ بكلية العلوم من 26 أغسطس 2024 ولمدة 3 أسابيع، وكلية الطب في أبريل وأكتوبر من كل عام، وكلية الهندسة "ماجستير و دكتوراه" من 15 سبتمبر الى 14 أكتوبر، وفى كلية الطب البيطري يبدأ القيد الأول" دبلوم - ماجستير، دكتوراة" من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2024. 

وأوضح أن القيد الثاني"ماجستير، دكتوراه" يبدأ  من أول مارس إلى 30  مارس 2025، وفى كلية التربية "الدبلوم" من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2024، و"ماجستير" مرتين في العام  أكتوبر  2024 و مارس 2025 ، و"دكتوراه" طوال العام، وكلية الآداب من أول سبتمبر إلى 30 سبتمبر2024.

 

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وأضاف عكاوى، أما في كلية التربية الرياضية فيبدأ القيد لفصل الخريف "دبلوم، ماجستير، دكتوراة" من أول أغسطس إلى 31 أغسطس2024 ، وفصل الربيع"دكتوراة" من 1 يناير 2025 إلى 15 يناير 2025، وبكلية التربية النوعية فصل الخريف من 15 أغسطس2024 إلى 14 سبتمبر2024، وفصل الربيع من  15 ديسمبر 2024 إلى 14 يناير 2025.

 

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، وفي كلية الزراعة يبدأ القيد الأول من أول أغسطس إلى 15 أغسطس 2024،والقيد الثاني من أول ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2024، وكلية التجارة فصل الخريف من 17 أغسطس إلى 12 سبتمبر 2024، فصل الربيع من 8 فبراير إلى 6 مارس 2025، وكلية الآثار"الدبلوم، تمهيدي الماجستير" من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر2024،"ماجستير، دكتوراة"، طوال العام، وفى كلية الحقوق الفترة  الأولى تبدأ من أول سبتمبر إلى 19 سبتمبر2024، والفترة الثانية من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر2024، وفى كلية التمريض من أول أغسطس إلى7 سبتمبر 2024م.

 

وأضاف على موسى، مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة" نظام بن الهيثم، بوابة جامعة جنوب الوادى الرقمية، التقدم للدراسات العليا"، والأوراق المطلوبة هي شهادة المؤهل الدراسي"ليسانس أو بكالوريوس"، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة، فترة الامتياز وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل "أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام"، وتحديد الموقف من التجنيد.

 

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