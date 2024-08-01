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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال النصف الأول من 2024

صحة قنا تقدم خدمات طبية لـ 396 ألف مريض بالمستشفيات

صحة قنا
صحة قنا

 

كشف الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تسجيل 396885 زيارة  لتلقي خدمات طبية من المترددين علي العيادات الخارجية في 11 مستشفي عام ومركزى علي مستوى المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، تم خلالها تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحي، ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا،، بأن أقسام الإستقبال بالمستشفيات الحكومية قدمت خدمات الطوارئ بالمجان لعدد 165154 مواطن حتى استقرار حالتهم من خلال عملها على مدار 24 ساعة، فضلا عن استقبال 33211 مريض بالأقسام الداخلية والعناية المركزة، و 2026 طفل بالحضانات.

 

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وتابع بدران، بأنه تم تنفيذ 19469 عملية جراحية متنوعة صغري، وكبري، ذات مهارة عالية بالأقسام الداخلية والخارجية، لافتاً إلى توجيه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بالجولات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية لمتابعة العمل على أرض الواقع.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلي تقديم خدمات وحدات الغسيل الكلوي إلي 73620، وذلك للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية لمرضي الغسيل الكلوي المنتظم، و حالات الطوارئ، كما نفذت أقسام النساء والتوليد عدد 2722 حالة ولادة ناجحة للسيدات الحوامل من  المترددات علي المستشفيات الحكومية، فضلاً عن تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 1328 مواطن من خلال 19822 جلسة علاج طبيعي للمترددين.

 

وأضاف الدكتور عبدالله حمدى، القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بـ قنا، بأنه تم  إجراء تحاليل معملية لـ54557 مريض بواقع 155134 تحليل متنوع، فضلا عن إجراء 57401 أشعة عادية، 15609 أشعة مقطعية، 17052 أشعة بأجهزة الموجات فوق الصوتية، وإجراء 1535 حالة مناظير ، 156 عملية قسطرة قلب، 84 حالة إيكو، وإجراء 2822 أشعة رنين مغناطيسى.


 

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