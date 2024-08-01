14.4 طن ذهب حجم مشتريات المصريين في الربع الثاني لعام 2024

تراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس بسبب التصحيح الحالي في سعر الذهب العالمي، بينما من جهة أخرى فقد وجد السعر المحلي المزيد من الدعم يوم أمس بسبب ارتفاع السعر العالمي وارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 3315 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيه ليغلق عند المستوى 3320 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3285 جنيه للجرام

خلال شهر يوليو ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 5% ليربح 160 جنيه للجرام حيث اغلق تداولات الشهر عند 3320 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3160 جنيه للجرام.

شهد سعر صرف الدولار الرسمي ارتفاع خلال جلسة اليوم ولكنه فشل في دعم سعر الذهب المحلي بسبب الارتباط مع حركة الذهب العالمي حالياً. بالإضافة إلى توقف بعض التجار عن عمليات التصدير مؤقتا لنشهد تغير في سعر الذهب المحلي وحدوث اختلاف في التسعير مع السعر العالمي.

من جهة أخرى نلاحظ أن الطلب المحلي عاد إلى التزايد على الذهب بشكل تدريجي بسبب الارتفاعات السعرية الأخيرة في الذهب نتيجة ارتفاع السعر العالمي، وهو ما يدفع المصرين كالعادة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب مع ارتفاع السعر.

أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 فقد سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة – 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل الذهب العالمي تراجع خلال تداولات اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى منذ قرابة أسبوعين، وذلك بعد أن ارتفع خلال جلسة الأمس بشكل كبير عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر تثبيت أسعار الفائدة وأشار إلى إمكانية خفض الفائدة خلال شهر سبتمبر في حال استمر التضخم في التراجع.



تراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب التصحيح الحالي في سعر الذهب العالمي، بينما ارتفع الذهب يوم أمس بدعم من السعر العالمي إلى جانب ارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2458 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر إلى المستوى 2434 دولار للأونصة، حيث حقق الذهب مستهدفه الأول عند منطقة 2440 – 2450 دولار للأونصة.

يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازمة للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليتداول من جديد فوق المستوى 3300 جنيه للجرام وذلك بعد أن استطاع الارتفاع يوم أمس بدعم من السعر العالمي ليتخطى هذا المستوى، ولكن اليوم يشهد السعر بعض التراجع بسبب التصحيح السلبي، وتترقب الأسواق قدرة السعر المحلي على الاستقرار فوق المستوى 3300 جنيه للجرام، وفي حال نجح السعر في هذا يستهدف المستوى 3350 جنيه للجرام.