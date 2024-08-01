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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

على هامش مهرجان العلمين.. جهاز تنمية المشروعات يقيم نسخة من معرض تراثنا

صدى البلد

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنظيم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية خلال فعاليات مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة حيث يضم عدد كبير من أصحاب المشروعات المتميزة ذات الجودة العالية والذين قاموا بعرض منتجاتهم على زائري المهرجان من المصريين والوفود الأجنبية والعربية.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مهرجان العالم علمين يعد حدثا هاما وتجربة فريدة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه ولذلك حرص الجهاز على المشاركة في فعالياته من خلال تنظيم نسخة مصغرة من معرض تراثنا ليتمكن أصحاب المشروعات المتميزة في مجال الحرف اليدوية والتراثية من تسويق منتجاتهم ومن ناحية أخرى تعريف الزائرين بالثقافة المصرية وعراقة حضارتها من خلال عرض منتجات متنوعة تعبر عن الفنون التراثية التي تتمتع بها مختلف المحافظات على مدار التاريخ. 

وأضاف رحمي أن مشاركة الجهاز في فعاليات المهرجان تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لمشاركة الشباب من أصحاب المشروعات بشكل دوري في مختلف المعارض على مدار العام سواء داخل مصر أو خارجها باعتبارها أحد أدوات التسويق الهامة التي تتيح لهم تطوير منتجاتهم بما يتفق مع احتياجات العملاء.


جاء ذلك خلال زيارة باسل رحمي للمعرض ولقائه مع العارضين من أصحاب المشروعات الذين أكدوا على سعادتهم بالمشاركة في فعاليات المهرجان كما أوضحوا أن معرض تراثنا من أهم المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والتي تتيح لهم عرض منتجاتهم على قطاع عريض من المواطنين وإجراء تعاقدات تساعدهم على التوسع في مشروعاتهم والاستمرار فيها.

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