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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته خلال حضورها حفل زفاف الفنانة بشرى.

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وأطلت إلهام شاهين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز  

وإليكم صور إلهام شاهين 

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