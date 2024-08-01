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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جهاز العلمين: مساحة الأرينا حاليا بجوار المدينة التراثية 4 أضعاف السابقة|فيديو

صدى البلد

قال  المهندس محمد المصري، مدير مشروعات الطرق بجهاز مدينة العلمين الجديدة، إن منطقة الأرينا بمدينة العلمين الجديدة كانت موجودة قديما بالممشى السياحي ولكن ذات مساحة صغيرة تبلغ 12 ألف متر مسطح، وكان بها أزمة مرورية وقت إقامة الحفلات والفعاليات، ما أدى إلى إطلاق توجيه بنقل منطقة الأرينا إلى مكان آخر، وجرى ذلك بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنه تم نقلها بالفعل بجوار المدينة التراثية.

 مساحة الأرينا تبلغ الآن 40 ألف متر

 

وأضاف «المصري»، خلال لقائه مع مراسل القناة، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مساحة الأرينا تبلغ الآن 40 ألف متر مسطح فهو ثلاث أو أربع أضعاف المنطقة سابقا، إذ يتيح استقبال أكبر عدد من المصيفين والزائرين ضمن مهرجان العلمين، مشيرا إلى أنّه جرى تزويد المنطقة أيضا بـ «باركين للسيارات»، فضلا توفير كافة المرافق والخدمات بالمنطقة.


وتابع مدير مشروعات الطرق بجهاز مدينة العلمين الجديدة، أنّ الفضل لإنتاج هذه المدينة الرائعة يرجع لتعليمات الشركة المتحدة وتوفيرها لكل المدفوعات المطللوبة لتنفيذ المشروع، فضلا عن توجيهات هيئة المجتمعات بوزارة الإسكان بالإسراع في تنفيذ المنطقة.

 

أحمد موسى: جولة السيسي ومحمد بن زايد حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة العلمين الجديدة، قائلاً: "السوشيال ميديا ووسائل الإعلام كلها اتكلمت عن الزيارة".

 

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "قناة صدى البلد"، أن مدينة العلمين الجديدة هي نقلة مميزة للغاية فيقطاع السياحة، وتتميز بأجواء سياحية رائعة وجذابة.

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى "ان الناس كانت بتقضي إجازتها هناك في العلمين، ولما شافوا الرئيس السيسي انبهروا وراحوا سلموا عليه والرئيس قالهم اتفضلوا مكانكم".

 

وأردف أحمد "مفيش مكان فاضي في العلمين دلوقتي، وجميع الفنادق والأماكن كاملة العدد، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص طبعًايبقى موجود بشكل مستمر وسط الناس".

كواليس حفل كورال مركز تنمية المواهب في مهرجان العلمين

 

كشف المايسترو محمد عبد الستار، تفاصيل الحفل الموسيقي الخاص بكورال مركز تنمية المواهب ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وقال محمد عبد الستار في تصريحات له على “القانة الاولى الفضائية ”، :" نسعى إلى تقديم فن جميل ومتنوع لإرضاء الجمهور ".

 

وأضاف محمد عبد الستار :" سعيد بالتواجد في مهرجان العلمين الجديدة ونشارك بحفلات موسيقية وفنية تابعة لمركز تنمية المواهب بالأوبرا".

 

وتابع محمد عبد الستار :" نقوم بدعم المواهب ونقوم بتقديمهم للغناء في معظم الحفلات الموسيقية والفنية التي يقوم بإحيائها مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا المصرية".

العلمين مدينة العلمين منطقة الأرينا وزارة الاسكان الشركة المتحدة

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