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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز خدمة المجتمع بجامعة دمنهور ينظم دورات لتعليم اللغة الإنجليزية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد مركز خدمة المجتمع بجامعة دمنهور اليوم الخميس الموافق ١ أغسطس فعاليات ثاني دورات الأنشطة الصيفية  بعنوان " أسرار وأساليب تحسين مهارات تحدث اللغة الإنجليزية"

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بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.
حاضر بالدورة الدكتورة سناء الشوبكي مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وسفير للتميز الحكومي ومدرب معتمد لتنمية المهارات الشخصية ومهارات اللغة.
من جانبه رحب الدكتور أحمد حلمي مدير المركز  بالدكتورة سناء الشوبكي  موجها الشكر لها على تعاونها وحرصها على تقديم أفضل خدمة لأبنائها الطلاب.

على صعيد آخر وجه الدكتور أحمد حلمي النصح الطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم وتؤهلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المستقبل المهني والتعليمي أصبح مرهوناً بمدى إجادة الشخص للغة الإنجليزية، من ثم يقدم مركز خدمة وتنمية المجتمع هذه الدورات ليتيح أمام الطلاب  الفرصة لتطوير مهاراتهم وبالتالي تطوير حياتهم العملية، ذلك من خلال توفير مجموعة دورات متنوعة ومتعددة تلائم كل الأشخاص وكافة الأهداف.

من جانبهم أبدى الطلاب اعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة موجهين الشكر للدكتورة سناء على الجهد المبذول من سيادتها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الأستاذ الدكتورة منى السيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

البحيرة رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنمية المهارات الشخصية

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