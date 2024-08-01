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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح معرض أخبار اليوم للتعليم العالي في دورته الثامنة

صدى البلد

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق اليوم فعاليات افتتاح معرض أخبار اليوم للتعليم العالي في دورته الثامنة تحت عنوان "أختار كُليتك.. وأبني مُستقبلك" ، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم ، خلال يومي ١-٢ أغسطس الجاري ، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح المعرض يرافقه الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا المشاركة، بالإضافة إلى عددٍ من المسئولين.

أكد  الدكتور خالد الدرندلى أن مشاركة جامعة الزقازيق الأهلية في معرض "أخبار اليوم"؛ بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب، وأولياء الأمور ، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية المستدامة، وروية مصر 2030 ، مشيراً إلى أهمية هذه الملتقيات والمعارض في إتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل مع كافة المؤسسات لخدمة الطلاب.

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وخلال كلمته أكد الدكتور أيمن عاشور أن معرض أخبار اليوم للتعليم العالي يعد فرصة عظيمة أمام الطلاب للتعرف على إمكانيات كل معهد والتخصصات الموجودة به ، ومصروفاته الدراسية وموقعه الجغرافى بالنسبة للطالب والمميزات التى يتميز بها هذا المعهد عن غيره حتى يتمكن الطالب من أن يلتحق به .

كما أشاد وزير التعليم العالى بدور المعرض في إتاحة الفرص أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها فضلًا عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة .

وخلال افتتاح المعرض تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة الزقازيق الأهلية ، والذى تقدم فيه الجامعة على مدار يومين فعاليات المعرض حزمة متميزة من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة المتميزة والتى تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

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