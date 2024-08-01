بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.. إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بالغردقة

أعلنت جامعة جنوب الوادي "فرع الغردقة" عن إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بالغردقة UCCD، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية AUC، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بهدف صقل مهارات طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال دورات تدريبية مجانية وكذلك ورش عمل للخريجين.





وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، أن هذا المركز يحقق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تحالف وتنمية" والمنبثقة من رؤية الدولة التي تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات سوق العمل.







وأشار الدكتور حجاج محمد حجاج، مدير المركز أن جميع التدريبات مجانية، تقوم بها جهات علمية وتدريبية متخصصة كالجامعة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تشمل دورات اللغات ومهارات التوظيف وريادة الأعمال وكتابة السير الذاتية وغيرها، كما أن المتدرب يحصل على شهادات معتمدة من الجامعة وجهات التدريب، وأن جميع هذه الخدمات تقدم مجانا لطلاب جامعة جنوب الوادي، كما ينظم المركز معارض للأعمال والتوظيف Job Fairs حيث يتم مساعدة المتدربين في الحصول علي الوظيفة من خلال الشركات والهيئات المشاركة.





مساعدة الخريجين على صقل مهاراتهم لسوق العمل

ويعد هذا المركز واحدا من 37 مركزا بالجامعات المصرية الحكومية والتكنولوجية والأهلية، والتي تهدف إلى مساعدة الخريجين علي صقل مهاراتهم لسوق العمل.



الالتحاق بالدورات التدريبية

للالتحاق بالدورات التدريبية الرجاء الضغط على الرابط التالي https://forms.gle/SdkNdKefLr7nXPaZA



وللدخول على صفحة المركز الرجاء الضغط على الرابط التالي



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