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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء فعاليات النسخة الثانية من 100 يوم صحة بالمنيا

محافظ المنيا يعطى
محافظ المنيا يعطى إشارة البدء للمبادرة

أعطى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا إشارة بدء النسخة الثانية من حملة 100 يوم صحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للوصول بالخدمات الصحية والعلاجية إلى جميع المواطنين بالمجان فى اى مكان ودون استثناء ، ونالت النسخة الأولى من المبادرة اعجاب وتقدير المنظمات والمؤسسات الصحية الدولية ، واستكمالا للمسيرة تهدف المبادرة لتقديم خدمة صحية وعناية طبية وعلاجية متطورة وعلى أعلى مستوى.

وتفقد اللواء كدوانى الوحدة الصحية بقرية دمشير للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لمواطنى القرية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجات المناسبة الى جانب تواجد الأطقم الطبية والتمريض، موجها ببذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمواطنين المستهدفين من المبادرة.

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شدد المحافظ على تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي لتسليط الضوء على خدمات المبادرة بكافة الوسائل الإعلامية المختلفة ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية و تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة.

مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

 

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