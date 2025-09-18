شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها



​تُعدّ منطقة آثار "الكيلاني" بمدينة الطور في سيناء كنزًا تاريخيًا فريدًا؛ إذ تضم ميناء الطور القديم ومنازل صيادين بُنيت بأحجار الشعاب المرجانية، وهي شواهد على مرحلة تاريخية مهمة في المنطقة، ورغم أهميتها الكبيرة، تفتقر هذه المنطقة إلى الاهتمام اللازم، كما يفتقر الكثيرون إلى الوعي بقيمتها التاريخية والثقافية.



​وقد كشفت الحفريات الأخيرة، التي أجرتها هيئة الآثار المصرية، عن بقايا الميناء القديم الذي يعود تاريخه إلى العصر المملوكي، إضافةً إلى حجرات ومبانٍ أخرى، وتؤكد هذه الاكتشافات على الدور الحيوي الذي لعبته مدينة الطور كمركز تجاري وحضاري على مر العصور.

​وعلى الرغم من أهمية هذه الاكتشافات، رصدت "صدى البلد" الإخباري أطفالًا يعبرون على الحفريات الأثرية دون أي رقابة، مما يعرضها للتلف.

​من جانبهم، طالب أهالي الطور بالتحرك العاجل لترميم منازل الصيادين القديمة، وتحويل المنطقة إلى مزار سياحي وثقافي. وأكدوا أن هذه الآثار تستحق الاهتمام والترويج، ليس فقط لجذب السياح، بل أيضًا لتنظيم رحلات مدرسية وجامعية لتعريف الأجيال بتاريخهم.

وقال إبراهيم حامد احد مواطني طور سيناء أنه لابد الاهتمام بآثار الكيلاني كمنطقة أثرية فريدة لها عقود طويلة وتحوي تاريخ الطور القديمة.

وأضاف الدكتور محمود شاكر دكتوراه في التاريخ انه لابد أن تستغل هذه فى الجذب السياحى مشيرا إلى أنه لا بد من تنظيم رحلات مدرسية وجامعية للمنطقة.