الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصريحات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كأنّه "عقار" يمكن التصرف فيه، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل اعترافًا رسميًا بمخططات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التصريحات تعكس ذهنية استعمارية وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف ما وصفته بـ"التحريض الإسرائيلي المتواصل".

وأضافت أن استمرار هذا النوع من الخطاب يعمّق معاناة الفلسطينيين ويقوّض أي فرص مستقبلية لتحقيق السلام العادل والشامل.