مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته وشرفه بافتتاح أعمال ملتقى الأعما المصر الإسباني بحضور جلالة الملك فيليب السادس،.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة متجددة لتأكيد التزام مصر وإسبانيا بتطوير وتعميق أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية، الاستثمارية، والتنموية.

وذلك في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وإسبانيا، يمثل الملتقى المصري الإسباني للأعمال فرصة حيوية لتجديد التأكيد على التزام البلدين الصديقين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

و تأتي زيارة الملك فيليبي السادس إلى مصر لتُرسّخ مكانة الشراكة الاستراتيجية، وتسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعزز مصالح الشعبين ويدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.

تأكيد التزام البلدين بتطوير التعاون الثنائي

خلال كلمته في الملتقى، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، وما تبعه من إعلان رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، يمثل مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة التعاون بين البلدين.

الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت خطوات واسعة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في إزالة المعوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وشملت هذه الخطوات:

إصدار تشريعات لخلق مناخ جاذب للاستثمار.

إجراءات رادعة لمكافحة الفساد.

تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل تسجيل الشركات.

منح امتيازات ضريبية واستثمارية للقطاعات والمناطق المستهدفة.

إطلاق "الرخصة الذهبية" لتسهيل الاستثمار.

تفعيل آلية حل المنازعات مع الشركات الأجنبية.

وشدد رئيس الوزراء على أن تطوير البنية التحتية كان له أثر مباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

الشراكة مع إسبانيا في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إسبانيا تمتلك خبرات متقدمة في التنمية المستدامة، التكنولوجيا، والابتكار، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأكد التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.

نماذج ناجحة للشراكة الاقتصادية بين البلدين

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي التعاون القائم مع كبريات الشركات الإسبانية، وأبرز منها:

مشروع "تالجو" في مجال النقل.

مشروع "جريفولز" في تجميع وتصنيع البلازما.

مشروع "سيمنز جاميسا" في مجال طاقة الرياح.

ووصف هذه المشاريع بأنها نماذج عملية للشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر مع الوكالة الإسبانية في مجالات الزراعة، الري، وترشيد المياه، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذا التعاون بما يتسق مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.

دور مجلس الأعمال المشترك وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا يكتسب زخماً جديداً، ويتيح آفاقاً رحبة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين.

وأشار إلى الدور المحوري لمجلس الأعمال المشترك كمحفز رئيسي لتفعيل التعاون وإطلاق مشروعات وشراكات تدعم التنمية في البلدين.

دعوة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة

اختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة مجتمعي الأعمال في مصر وإسبانيا لاغتنام الفرص المتاحة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تعكس الإمكانات المشتركة إلى واقع ملموس.

الختام والترحيب

جدد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس والوفد المرافق له، معبراً عن شكره للوزراء ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة والملتقى يشكلان نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا.

ملك إسبانيا فيليبي السادس منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

وفي هذا الصدد،قال ملك إسبانيا فيليبي السادس خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني إن المنتدى يمثل فرصة جيدة لتحسين وتعزيز العلاقات بين مصر وإسبانيا.

تحويل الإمكانات المشتركة إلى مشاريع ملموسة

أوضح الملك فيليبي السادس أن هناك رغبة قوية في تحويل الإمكانات المشتركة بين البلدين إلى مشاريع وفرص استثمارية واعدة تخدم مصلحة الطرفين.

موارد استراتيجية مشتركة لمكانة متميزة

أشار ملك إسبانيا إلى أن مصر وإسبانيا تتمتعان بموارد استراتيجية مهمة توفر لهما مكانة متميزة على الساحة الإقليمية والدولية.

مساهمة إسبانية في مشروعات كبرى بمصر

أبرز الملك فيليبي السادس مساهمة الشركات الإسبانية في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مصر، منها العاصمة الإدارية الجديدة، أنفاق الإسماعيلية، مترو القاهرة، وشبكة القطارات فائقة السرعة.

السياحة المصرية.. مقومات وخبرات واسعة

أكد ملك إسبانيا أن مصر تمتلك مقومات وخبرات واسعة في مجال السياحة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية.