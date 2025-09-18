منها غزة مونامور .. تفاصيل عرض ثلاثة أفلام عربية طويلة بالمغرب

تُعرض ثلاثة أفلام طويلة لمدة ثلاثة أشهر متتالية - من 20 سبتمبر إلى 20 ديسمبر - في سينماتيك الوطنية المغربية، وهم المرهقون للمخرج عمرو جمال، غزة مونامور للثنائي عرب وطرزان ناصر، و إن شاءالله ولد للمخرج أمجد الرشيد. وبحسب المعهد، فإن سينماتيك الوطنية المغربية مهتمة بحفظ وترميم ونشر التراث السينمائي الوطني والدولي.

نبذة عن الأفلام المشاركة:

● الفيلم اليمني المرهقون من إخراج وإنتاج عمرو جمال وهو مرشح اليمن الرسمي في جوائز الأوسكار الـ96 لأفضل فيلم دولي لعام 2024. شارك في كتابة السيناريو مازن رفعت وشارك في إنتاجه أمجد أبو العلاء. الفيلم من بطولة عبير محمد وخالد حمدان وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

تتابع قصة الفيلم معاناة زوجين في إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق. وقد شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وشارك بعدها في أكثر من 20 مهرجان دولي.

● الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للثنائي عرب وطرزان ناصر ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.

تدور أحداث الفيلم في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

شهد الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك بعدها في عدة مهرجانات دولية وكان هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار.



● الفيلم الأردني إن شاءالله ولد من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.

ويحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي، كما مثّل الأردن في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم دولي. ويضم الفيلم في جعبته أكثر من 10 جوائز دولية.