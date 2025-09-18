قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة .. راغب علامة وأمينة يحيون احتفالية اليوم الوطني السعودي بالساحل

ليالي مراسي
ليالي مراسي
كتب قسم الفن

يحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، اليوم أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي. 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.


وجه نجل الفنان فضل شاكر رسالة إلى الفنان راغب علامة رداً على تصريحاته حول حمل السلاح التي اعتبرها المغني الشاب المقصود بها والده.


وقال محمد فضل شاكر في تصريحات لها عبر انستجرام، إن والده لم يقتل من قبل، وأنّ المحكمة العسكرية برأته، ولم يحمل السلاح إلا لحماية أسرته فقط.

وكشف نجل فضل شاكر عن محاولات الفنان راغب علامة حل الخلاف بينهما الذي امتد لسنوات وقابلها فضل شاكر بالمسامحة ولكن الأخير يأتي على ذكره بشكل غير لائق بشكل متكرر في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

كما نوه نجل فضل شاكر إلى أن أسرته تعلم منذ فترة أن هناك حملة ممنهجة ستشن ضد والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


أحيا المطرب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات منذ أيام.

حضر محمد فضل شاكر الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وقدم خلاله باقة مختارة ومميزة من أجمل الأغاني الرومانسية والطربية المميزة ومنها "يانا يانا"، "يا غايب"، و"كيكفك على فراقي". 

تميز الحفل بحضور عدد من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينهم المخرج طارق العريان. 

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقيمها محمد فضل شاكر في صيف العام الحالي، حيث كان قد أقام أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، وقدم خلال الحفل مزيج من الأغاني الرومانسية المميزة.

راغب علامة أمينة ليالي مراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

ليالي مراسي

الليلة .. راغب علامة وأمينة يحيون احتفالية اليوم الوطني السعودي بالساحل

درويش

ايرادات السينما المصرية | درويش بالمركز الأول والشاطر ويلاحقه

مهرجان شرم الشيخ

ماستر كلاس وورش تمثيل لسكوت تروست وهاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد