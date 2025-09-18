الليلة .. راغب علامة وأمينة يحيون احتفالية اليوم الوطني السعودي بالساحل

يحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، اليوم أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.



وجه نجل الفنان فضل شاكر رسالة إلى الفنان راغب علامة رداً على تصريحاته حول حمل السلاح التي اعتبرها المغني الشاب المقصود بها والده.



وقال محمد فضل شاكر في تصريحات لها عبر انستجرام، إن والده لم يقتل من قبل، وأنّ المحكمة العسكرية برأته، ولم يحمل السلاح إلا لحماية أسرته فقط.

وكشف نجل فضل شاكر عن محاولات الفنان راغب علامة حل الخلاف بينهما الذي امتد لسنوات وقابلها فضل شاكر بالمسامحة ولكن الأخير يأتي على ذكره بشكل غير لائق بشكل متكرر في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

كما نوه نجل فضل شاكر إلى أن أسرته تعلم منذ فترة أن هناك حملة ممنهجة ستشن ضد والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أحيا المطرب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات منذ أيام.

حضر محمد فضل شاكر الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وقدم خلاله باقة مختارة ومميزة من أجمل الأغاني الرومانسية والطربية المميزة ومنها "يانا يانا"، "يا غايب"، و"كيكفك على فراقي".

تميز الحفل بحضور عدد من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينهم المخرج طارق العريان.

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقيمها محمد فضل شاكر في صيف العام الحالي، حيث كان قد أقام أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، وقدم خلال الحفل مزيج من الأغاني الرومانسية المميزة.