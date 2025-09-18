بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك

أكد مجلس الدفاع الخليجي المشترك على ضرورة زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر القيادة الموحدة بالإضافة إلى تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية خلال 3 أشهر.



جاء ذلك في بيان لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في إعقاب إنطلاق الاجتماع العاجل للمجلس في الدوحة.



وشدد ‏مجلس الدفاع الخليجي المشترك في بيانه على ضرورة نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات وتسريع أعمال منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.



دعا ‏مجلس الدفاع الخليجي المشترك إلى استمرار العمل على استكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي بالإضافة إلى تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

كما حث على تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال 3 أشهر.

وقال المجلس : الاعتداء الإسرائيلي على قطر يشكل تعديا على الجهود الدبلوماسية ووساطة دولة قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وختم المجلس بيانه بالقول : أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك.



