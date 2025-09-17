خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا

قال الدكتور سيد غنيم الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إنّ إحدى المسارات الأكثر احتمالًا للطائرات الإسرائيلية المهاجمة إلى قطر هو المسار الذي يمر من فوق سوريا ثم العراق، متجهة نحو الخليج ثم تنفيذ الضربة.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الطائرات ربما كانت تحلق فوق سماء العراق أو سوريا، ومن ثم نفّذت ضربتها من مسافة بعيدة دون المرور مباشرة فوق الأجواء القطرية حين القصف.

حركة الطائرات الإسرائيلية

وتابع، أنه رغم وجود بعض القدرات الدفاعية في العراق وسوريا، فإنها ليست كلها مؤهلة للتعامل الكامل مع حركة الطائرات الإسرائيلية الدقيقة والتكتيكية، خصوصًا منها الشبحية.

وأشار إلى أن الرصد وحده لا يكفي إذا لم تكن هناك القدرة على تحديد المهمة أو الاتجاه النهائي للطائرة بدقة، وهو ما يبدو أنه كان مفقودًا في هذه الحالة وفق ما علمه.

وذكر، أن الخطر لا يقتصر على القوة الطائرة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى طبيعة التنبؤ بالتهديد والاستعداد له، لافتًا، إلى أن هناك دائمًا احتمال أن تتخذ الطائرات مسارات ملتوية أو غير معلنة، وأن الدفاع الجوي قد لا يكون مستعدًا لمثل هذه الحالات غير المتوقعة، مما يجعل التشويش والرصد المتأخر من التحديات الكبرى.

